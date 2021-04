Polizei Hagen

POL-HA: 28-Jähriger richtet Schreckschusspistole gegen Hunde und führt weitere Waffen mit sich

Hagen (ots)

In Vorhalle richtete am Mittwoch (21.04.2021) ein 28-Jähriger seine Schreckschusspistole auf die Hunde einer 35-jährigen Frau und führte weitere Waffen mit sich. Die Volmarsteinerin war gegen 08.30 Uhr mit ihren drei Hunden auf der Eckeseyer Straße spazieren. Im Bereich eines dortigen Spielplatzes liefen ihre Hunde zu dem 28-jährigen Hagener, der ebenfalls mit seinem Vierbeiner Gassi ging. Kurz bevor die Hunde den Mann erreicht hatten, zog dieser eine Schreckschusspistole aus einem Holster am Gürtel und richtete diese auf sie. Den hinzugerufenen Polizeibeamten sagte der Mann, dass er sich von den Hunden bedroht fühlte. Die Frau beteuerte, dass ihre Hunde nicht aggressiv waren. An dem Gürtel des Hageners konnten die Beamten neben der Schreckschusswaffe noch zwei Messer und einen Teleskopschlagstock finden. Für die Pistole konnte er einen kleinen Waffenschein vorzeigen. Beim Mitführen eines Teleskopschlagstocks handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz. Die Polizisten stellten ihn sicher und fertigten eine Anzeige gegen den 28-Jährigen. (sen)

