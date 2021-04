Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Männer schlagen Fahrradfahrer zusammen

Hagen (ots)

Drei Männer haben am Dienstagnachmittag (20.04.2021) einen Fahrradfahrer auf offener Straße zusammengeschlagen. Der 51-jährige Hagener befand sich gegen 16.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Wehringhauser Straße. Plötzlich wurde er von einem Pkw mehrfach ausgebremst. Als der Hagener an dem Fahrzeug vorbeifahren wollte, öffnete der Fahrzeugführer plötzlich seine Autotür. Der Fahrradfahrer konnte nur mit Mühe eine Kollision verhindern. Es stiegen drei unbekannte Männer aus dem Pkw und kamen auf den 51-Jährigen zu. Sie schubsten ihn gemeinsam und packten ihn am Kragen. Einer der Männer holte eine Art Metallstab hervor und schlug seinem Opfer mehrfach damit auf den Rücken. Mehrere unbeteiligte Zeugen beobachten die Tat. Der 51-Jährige konnte sich leicht verletzt in einen Kiosk retten und die Polizei informieren. Die Täter flüchteten vom Tatort. Die alarmierten Polizisten leiteten sofort eine Fahndung nach dem flüchtigen Pkw ein, welcher durch Zeugen näher beschrieben werden konnte. Durch eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug mit Bochumer Kennzeichen kurz nach der Tat im Bereich des Bodelschwinghplatzes angetroffen werden. Personen befanden sich nicht mehr im Fahrzeug. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (sch)

