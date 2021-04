Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl

Hagen (ots)

Am 24.04.2021, gegen 12:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Eilper Straße in Hagen zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter männlicher Täter hatte sich zur Tatzeit mehrere Spirituosen und Bierdosen in seinen Rucksack gepackt. Von einer Angestellten wurde der Täter dabei beobachtet, wie er an der Kasse lediglich eine Flasche Wasser bezahlte und dann weiterging. Als die Angestellte den Täter am Rucksack festhielt und zum Stehenbleiben aufforderte, wurde sie weggeschubst, so dass der Täter bereits den Ausgangsbereich erreichte. Als sich dort noch ein weiterer Angestellter in den Weg stellte, wurde auch dieser zur Seite geschubst. Beide Angestellten blieben unverletzt. Der Täter konnte entkommen. Personenbeschreibung: männlich, 190-195cm groß, 30-40 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, dunkle Kappe, Jeansjacke, schwarze Arbeiterhose, schwarzer Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell