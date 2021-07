Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jacken und Hosen aus Bekleidungsgeschäft entwendet

Olpe (ots)

Aus einem Modegeschäft in der Martinstraße in Olpe hat am Donnerstag (22. Juli) gegen 11.30 Uhr ein noch unbekannter Täter mehrere Jacken und Hosen entwendet. Eine Verkäuferin beobachtete, wie ein ihr vom Aussehen her bekannter Mann den Laden betrat. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass Kleidung entwendet wurde und fand mehrere leere Kleiderbügel. Sie beschrieb den Tatverdächtigen folgendermaßen: - südländisches Erscheinungsbild - rund 30 Jahre alt - circa 1,90 Meter groß - kräftige Statur - Bekleidung: dunkle Jeans, blaues T-Shirt, schwarze Kappe, schwarzer, großer Rucksack Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war bekannt, dass es sich bei dem Diebesgut um zwei Jacken der Marke "Wellensteyn" (Wert: rund 200 Euro pro Jacke) sowie zwei blaue Jogginghose der Marke "Tommy Hilfiger" (Wert: 109 Euro pro Hose) handelt. Zudem gehen die Mitarbeitenden davon aus, dass weitere Bekleidung entwendet wurde. Wie hoch der tatsächliche Wert der Gegenstände ist, ist noch unklar und Teil der weiteren Ermittlungen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

