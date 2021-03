Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss und Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Kleinsteinhausen (ots)

Zeit: 12.03.21, 22:45 Uhr.

Ort: Kleinsteinhausen, Großsteinhauser Straße. SV: Am Freitagabend wurde ein 31-jähriger Pkw-Fahrer in der Großsteinhauser Straße in Kleinsteinhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte bei dem Fahrer eindeutige Anzeichen auf einen vorausgegangenen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC, was eine Blutabnahme erforderlich machte. Weil der 31-Jährige keine entsprechende Fahrerlaubnis, bzw. nur eine ausländische Fahrerlaubnis, an deren Gültigkeit berechtigte Zweifel bestanden, mitführte, besteht zusätzlich der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.|pizw

