Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Am 13.03.2021, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 22jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Peugeot 207 in der Straße Am Sommerwald einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt werden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. I pips

