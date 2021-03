Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 11.3.2021, gegen 18.00 Uhr, kam es im erst seit kurzem wieder geöffneten Fashion Outlet, zu einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft. Es wurden durch 2 jugendliche Täter mehrere Kleidungsstücke entwendet. Dies wurde aber vom Sicherheitsdienst beobachtet und die Polizei eingeschaltet. Die Täter hatten bereits das Gelände verlassen, konnten aber angetroffen werden. Das Diebesgut, in Höhe von ca. 350 Euro, konnte sichergestellt und die Jugendlichen zur Wache verbracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die gleichen Täter einen Tag zuvor bereits einen Ladendiebstahl im gleichen Geschäft verübt hatten. Entsprechende Strafanzeigen wurden erstattet. |pizw

