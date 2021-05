Polizei Gütersloh

POL-GT: Betrunkener Autofahrer beschädigt geparkten Pkw an der Kahlertstraße - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bereits am Sonntag (02.05., 19.55 Uhr) informierten Zeugen die Polizei Gütersloh über einen mit starken Schlangenlinien fahrenden VW Lupo- Fahrer auf der B61 in Fahrtrichtung Bielefeld. Die Zeugen gaben an, dass der Fahrer des Wagens bereits mehrfach gegen den Bordstein und Mittelinseln gefahren sei.

Im Verlauf des Einsatzes konnte der 41-Fahrer des Wagens an der Feldstraße ausgemacht werden. Er war deutlich alkoholisiert. Ihm Blut entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ebenso wurde der Pkw des Güterslohers sichergestellt, da an diesem frische Unfallschäden festgestellt werden konnten. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich ein Hinweis auf einen möglichen Zusammenstoß mit einem an der Kahlerstraße/ Magnolienweg geparkten Pkw. Dieser konnte bislang nicht ausgemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu einem Unfall an der Kahlerstraße/ Magnolienweg machen? Wer kann Hinweise zu einem beschädigten Auto geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell