Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Partygäste in einer Wohnung angetroffen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Am Freitagabend (07.05., 19.50 Uhr) wurden Zeugen auf eine Party mit mehreren Gästen am Fuchsweg aufmerksam. Als die Polizei an dem Mehrfamilienhaus eintraf, war bereits laute Musik aus der Wohnung hörbar. Nachdem die eingesetzten Polizeibeamten durch den Wohnungsinhaber in die Wohnung gebeten worden sind, stellten sie mehrere Personen fest. Offenbar handelte es sich um eine Feier.

Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen elf Beteiligte wurden eingeleitet.

