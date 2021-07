Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Widerstand gegen Einsatzkräfte - Randalierer in "Shisha-Bar"

Lennestadt (ots)

Zu einem Einsatz in einer "Shisha-Bar" am "Bahnhofsplatz" in Grevenbrück ist am Samstag (24. Juli) gegen 00.15 Uhr die Polizei gerufen worden: In einer Lokalität sollte ein Mann randalieren und Kunden belästigen. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung zeigte sich dieser aggressiv und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol: Er schrie um sich und trat immer wieder nach umstehenden Personen. Als die Einsatzkräfte einschritten, versuchte er, auch nach diesen zu treten und sie zu beißen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er daher durch diese fixiert, in Gewahrsam genommen und auf die Polizeiwache gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Die Beamt:innen schrieben eine Anzeige unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen. Die eingesetzten Polizist:innen verlieben dienstfähig und unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell