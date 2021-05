Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Brand einer Kindertagesstätte in Neuasseln - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0512

Nach einem Brand am Freitagabend (14. Mai) ist das Gebäude einer Kindertagesstätte in der Haslindestraße nahezu vollständig zerstört worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Demnach meldeten mehrere Zeugen gegen 19.20 Uhr die Rauchentwicklung auf dem Grundstück des Schulkomplexes in Neuasseln. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr standen bereits mehrere Gebäudeteile (Container) in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Gebäude durch den Brand vollständig zerstört. Die Höhe des Sachschadens liegt im sechstelligen Bereich. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Wir berichten nach.

Hinweis für Medienvertreter: Nachfragen zu dieser Presseerklärung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell