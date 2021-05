Polizei Dortmund

POL-DO: In eigener Sache: Kein Wachbetrieb der Polizeiwache Eving am kommenden Montag (17. Mai)

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0509

Seit Dezember des letzten Jahres sind die Räume der Polizeiwache in Eving saniert und modernisiert worden. Für diesen Zeitraum fand der Wachbetrieb in provisorischen Räumlichkeiten neben der eigentlichen Wache statt. Bis jetzt.

Am kommenden Montag (17. Mai) plant die Polizei den Umzug in die nun modernisierte Wache an der Deutschen Straße. Für den voraussichtlichen Zeitraum von 6 bis 22 Uhr ist der Wachbetrieb an der Polizeidienststelle daher ausgesetzt. Sollte es hier zu Verzögerungen kommen, berichten wir nach.

Damit verbunden sind jedoch keine Einschränkungen für die Einsatzwahrnehmung. Die Kolleginnen und Kollegen der Wache Eving sind wie gewohnt für Sie im Einsatz.

Für alle Bürgerinnen und Bürger befindet sich am Montag dennoch ein Ansprechpartner der Polizei vor Ort. Wir bitten Sie allerdings, bei Anliegen eine andere Polizeidienststelle in ihrer Nähe aufzusuchen. Und in dringenden Fällen sofort den Polizeinotruf 110 zu wählen.

