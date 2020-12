Polizei Dortmund

POL-DO: Sanierung der Polizeiwache Eving - Eingeschränkter Wachbetrieb am Freitag

DortmundDortmund (ots)

Die Räumlichkeiten der Polizeiwache in Eving an der Deutschen Straße werden saniert und modernisiert. Im zweiten Quartal 2021 sollen die Räume in neuem Glanz erstrahlen - und vor allem künftig auch barrierefrei sein. Für die Dauer der Arbeiten werden die Beamtinnen und Beamten, die derzeit ihren Sitz in den Räumen haben, in Container umziehen. Dies wird am kommenden Freitag (4. Dezember) geschehen und für Einschränkungen im Wachbetrieb sorgen.

Die Container werden neben dem Eingang der Wache zu finden sein. Am Freitag bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger darum, sich mit ihren Anliegen möglichst an andere Polizeidienststellen zu wenden. In dringenden Fällen rufen Sie bitte die 110. Die Einschränkungen werden vermutlich bis in die Abendstunden andauern.

Ab Samstag (5. September) ist in den provisorischen Räumlichkeiten wieder ein normaler Wachbetrieb möglich.

