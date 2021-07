Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrrad in Elze aufgefunden- Eigentümer gesucht

Hildesheim (ots)

(pief). Am 03.07.2021 gegen 11:30 Uhr wurde in der Schwarzen Gasse in 31008 Elze ein ungesichertes, blaues Trekking-Fahrrad der Marke CONWAY aufgefunden und sichergestellt. Das Fahrrad verfügt über keine Rahmennummer. Am Sattel ist das Fahrrad beschädigt. Ein Lichtbild des Fahrrades befindet sich anbei. Ein Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Personen, die Hinweise auf den Eigentümer des Fahrrades geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Elze unter der Telefonnummer: 05068- 93030 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell