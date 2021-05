Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210531 - 0647 Frankfurt-Innenstadt: Polizei geht gegen Dealer in der Innenstadt vor

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitag führte die Polizei gezielte Kontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität in der Innenstadt durch. Dabei nahm sie zwei Dealer an der Konstablerwache fest.

Gegen 13:00 Uhr bezogen Beamte in Zivil Position rund um die Konstablerwache. Noch bevor die Fahnder sich richtig eingerichtet hatten beobachteten sie auch schon den ersten Drogenverkauf. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei einem 17-Jährigen eine Haschischplatte, die etwas mehr als 100 Gramm wog. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Im weiteren Verlauf des Tages identifizierte die Polizei dann einen 16-Jährigen, der dem regen Handel mit Marihuana nachging. Es erfolgte die Festnahme am frühen Abend, nachdem man zwei Verkäufe beweisgesichert beobachtet und dokumentiert hatte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das angebliche Alter des Mannes bereits durch ein Gutachten widerlegt worden war und er demnach bereits volljährig ist. Somit erfolgte die Einlieferung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

