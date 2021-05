Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Frontalzusammenstoß auf der L8 zwischen Mettendorf und Hüttingen-Lahr endet für einen Beteiligten tödlich

Mettendorf (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es gegen 16:45 Uhr zu einem folgenschwereren Verkehrsunfall auf der L8, zwischen Mettendorf und Hüttingen-Lahr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Bitburg, befuhr ein Mann mittleren Alters mit seinem PKW die L8 aus Richtung Hüttingen-Lahr kommend, in Fahrtrichtung Mettendorf. In einer leichten Rechtskurve kollidierte der PKW aus noch ungeklärter Ursache mit einem begegnenden Transporter. Der Fahrer des PKW erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Transporters wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde die Erstellung eines Verkehrsunfallgutachtens in Auftrag gegeben. Die L8 ist aktuell zwischen Mettendorf und Hüttingen-Lahr voll gesperrt. Die Sperrung wird vermutlich noch bis in den späten Abend aufrecht erhalten. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Körperich, Mettendorf, Neuerburg und Utscheid, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, ein fliegender Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph 10, ein Polizeihubschrauber, sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Bitburg und die Notfallnachsorge des DRK.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell