Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht Justus von Liebig Straße

Wittlich (ots)

Im Zeitraum Mittwoch, 19.05.2021, 00:30 Uhr bis 11.40 Uhr, kam es in der Justus von Liebig Straße, Parkplatz Goodyear/Dunlop zu einer Beschädigung des rechten Außenspiegels einer dort abgestellten Sattelzugmaschine. Der unbekannte Verursacher dürfte wohl einen Lkw dort bewegt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 EUR. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 06571-9260 oder per eMail piwittlich.dgl@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell