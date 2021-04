Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ermittlungsverfahren

Gaggenau (ots)

Vorherige Ermittlungen und eine Wohnungsdurchsuchung in einem Gaggenauer Teilort, brachten am Dienstagnachmittag Betäubungsmittel in nicht geringer Menge zu Tage. Dem Besitzer droht nun ein Strafverfahren. Bereits Anfang des Jahres erwartete der 26-Jährige über das Internet im Ausland bestellte Marihuana-Samen. Nachdem die Sendung jedoch bei einer Zoll-Kontrolle aufflog, durchsuchten Beamte des Polizeireviers Gaggenau, mit einem Gerichtsbeschluss, die Wohnräume des Mittzwanzigers. Dabei stießen sie unter anderem auf eine Indoor-Zuchtanlage, zwei Marihuana-Pflanzen und mehrere Hundert Gramm Amphetamin. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das Kriminalkommissariat Rastatt geführt.

