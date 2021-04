Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Geschlagen und getreten, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Spielplatz Wolfsgrube in der Albert-Schweitzer-Straße am Dienstagabend, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach möglichen Zeugen. Gegen 20:30 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass zuvor ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger eine 17-Jährige geschlagen und getreten haben soll. Vom Kommen der Polizei informiert, verließ der 23-Jährige die Örtlichkeit, konnte jedoch in der Nähe durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Weil er dabei die Ordnungshüter beleidigte und tätlich angriff, sieht er neben der ursprünglichen gefährlichen Körperverletzung weiteren Strafverfahren entgegen. Dem nicht genug konnten bei dem mit rund 1,4 Promille Alkoholisierten eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden werden. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Kehler Ermittler.

/rs

