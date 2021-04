Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Radfahrerin gestürzt und leichtverletzt

Baden-Baden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Schußbachstraße wurde am Dienstagmittag eine Radfahrerin leicht verletzt. Der Fahrer eines Müllwagens schob die 58-Jährige gegen 12:30 Uhr auf den rechtsseitigen Gehweg, wodurch die Radfahrerin stürzte. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell