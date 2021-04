Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B500 - Schwerer Verkehrsunfall

Iffezheim (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 6:15 Uhr auf der B500 nach der Kreuzung zur L75 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 23-Jährige Peugeot-Fahrerin von Frankreich kommend in Fahrtrichtung Baden-Baden und überholte nach der ampelgeregelten Kreuzung mehrere vor ihr fahrende LKW. Beim Wiedereinscheren kam es zum Kontakt mit dem Lastwagen eines 33-Jährigen, worauf der Peugeot auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort wurde der Peugeot durch einen entgegenkommenden Lkw eines 52-Jährigen erfasst. Die 23-Jährige musste schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert werden. Die B500 war während der Bergungsmaßnahmen bis gegen 8.30 Uhr gesperrt, so dass sich in Richtung Frankreich ein Lkw Rückstau bis auf die A5 bildete. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden dauern an.

/ag

