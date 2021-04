Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Renchen (ots)

Ein Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Vogesenstraße. Nach Angabe der Hyundai-Lenkerin musste sie wegen dem ihr entgegenkommenden Verkehr gegen 8 Uhr kurzzeitig auf der Fahrbahn anhalten, um nach links in die Kniebisstraße abzubiegen. Ein 69-jähriger Renault-Fahrer ist der wartenden 35-Jährigen aufgefahren und in das Heck des Hyundais geprallt. Die 35-jährige Hyundai-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell