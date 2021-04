Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Wartepflicht beim Linksabbiegen missachtet

Appenweier (ots)

Eine Verletzte und etwa 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Kollision am Dienstagmorgen an der Kreuzung der Ludwig-Winter-Straße zur Hitzgutstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 56 Jahre alter Peugeot-Fahrer beim Abbiegen in die Ludwig-Winter-Straße seine Wartepflicht missachtet und ist gegen 5:40 Uhr mit einer 32-jährigen Fiat-Lenkerin zusammengestoßen, die ihrerseits von der Industriestraße nach rechts in die Ludwig-Winter-Straße abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin des Kleinwagens gegen einen wartenden Opel geschleudert und zog sich hierbei Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Offenburger Klinik gebracht werden. Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

/wo

