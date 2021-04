Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Versuchter Diebstahl

Achern (ots)

Eine bislang unbekannte Personengruppe soll am Montagabend gegen 18:30 Uhr vor einem Supermarkt in der Hauptstraße versucht haben, ein dort abgestelltes, abgeschlossenes Fahrrad zu stehlen. Laut Angaben des 16-jährigen Eigentümers habe er gesehen, wie sich zwei Leute aus einer fünf bis sechsköpfigen Gruppe an dem Fahrradschloss zu schaffen gemacht hätten. Als er die Gruppe angesprochen hatte, sei diese in unterschiedliche Richtungen abgezogen. Die fünf bis sechs Personen sollen zu diesem Zeitpunkt dunkle Oberbekleidung getragen haben und etwa zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Wer diesen Vorfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Achern unter der Telefonnummer 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell