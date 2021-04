Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Beschädigung an Fahrzeug, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Nachdem ein Lastkraftwagen am Montagabend zwischen 17:25 Uhr und 17:50 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wilhelm-Drapp-Straße geparkten Volkswagen beschädigt hat, bittet die Polizei nun um Hinweise. Der Fahrer des Schwergewichts hat sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Möglicherweise könnte der gesuchte Lastkraftwagen ein ausländisches Kennzeichen gehabt haben. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell