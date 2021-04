Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Zusammenstoß mit einer Gebäudewand

Hausach (ots)

Bei der rückwärtigen Einfahrt in eine Parklücke ist ein 36-jähriger Fiat-Fahrer am Montagnachmittag in der Hauptstraße gegen eine Gebäudewand gestoßen und hat hierbei einem Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro verursacht. Möglicherweise hat sich der 36-Jährige gegen 15:30 Uhr durch einen mit Sondersignal herannahenden Rettungswagen in seiner Fahrweise beeinflussen lassen, was am Ende zu dem Malheur beigetragen haben könnte. Verletzt wurde niemand.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell