Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Rotsignal missachtet und leichtverletzt

Bühl (ots)

Nachdem eine 17-jährige Radfahrerin eigenen Angaben zufolge eine rote Ampel an der Kreuzung Hauptstraße / Friedrich-Ebert-Straße überfuhr, kollidierte sie mit einem abbiegenden Skoda-Fahrer. Die 17-Jährige zog sich in Folge des Sturzes leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.100 Euro. /cw

