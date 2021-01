Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (23/2020) Unfall auf schneeglatter Straße - Heck von Linienbus prallt beim Abbiegen gegen Carport

Göttingen (ots)

Göttingen, Mittelberg Dienstag, 26. Januar 2021, gegen 06.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Beim Linksabbiegen von der Weidenbreite in den Mittelberg ist am Dienstagmorgen (26.01.21) gegen 06.55 Uhr der hintere Teil eines Gelenkbusses gegen einen Carport geprallt. Menschen wurden nicht verletzt. In dem Bus befand sich lediglich ein Fahrgast. Zum Unfallzeitpunkt war die Straße winterglatt. Nach ersten Ermittlungen brach das Heck des Busses in der Kurve plötzlich aus und stieß mit der Seite gegen den Fahrzeugunterstand. Bei der Kollision wurden Bus und Carport beschädigt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen etwa 30.000 Euro.

