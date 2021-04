Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unter Drogen

Offenburg (ots)

Im Nachgang an eine allgemeine Verkehrskontrolle musste ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer am Dienstagabend nicht nur seinen Sprinter in der Straße "An der Wiede" abstellen, sondern auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Durch die Beamten des Polizeireviers Offenburg wurden während der Kontrolle gegen 19 Uhr Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt, welche ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest bestätigte. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet den 35-Jährigen unangenehme Post. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell