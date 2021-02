Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Lampaden (ots)

In der Zeit vom 31.01.2021, 19:00 Uhr und dem 01.02.2021, um 12:30 Uhr, ist es in der Bergstraße in Lampaden zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen. Der Fahrer eines möglicherweise größeren Fahrzeuges stieß beim Rangieren oder Wenden in der Bergstraße gegen die rechte hintere Fahrzeugecke eines vorwärts in der Hofeinfahrt des Anwesens Nr. 10 geparkten Pkw. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Saarburg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet etwaige Zeugen des Vorfalles, sich unter 06581/9155-0 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell