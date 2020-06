Polizei Mettmann

POL-ME: Ohne Licht, aber mit mehr als 1,7 Promille am Lenker - Ratingen - 2006185

Mettmann (ots)

Am nächtlichen Samstagmorgen des 27.06.2020, gegen 01.20 Uhr, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung der Ratinger Polizei einen Fahrradfahrer, der trotz nächtlicher Dunkelheit ohne Beleuchtung an seinem Velo auf der Bahnhofstraße in Hösel unterwegs war. Bei der Kontrolle des 59-jährigen Fahrradfahrers stellte sich heraus, dass der Mann aus Ratingen deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Dieser räumte dann auch sehr freimütig ein, dass er auf dem Heimweg von einer Gartenparty war und dort zuvor einige Flaschen Bier getrunken hatte.

Ein am Kontrollort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille (0,86 mg/l). Daraufhin leitete die Ratinger Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 59-jährigen Beschuldigten ein. Zur Beweisführung im Verfahren wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Vor seiner Entlassung aus der Polizeiwache untersagten die Beamten dem Betrunkenen bis zur vollständigen Ausnüchterung ausdrücklich jedes weitere Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr. Somit musste der Beschuldigte seinen weiteren Heimweg zu Fuß antreten.

