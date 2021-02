Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Graffitischmierereien mit volksverhetzendem Inhalt

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 23.01.2021, 12:00 Uhr und dem 24.01.2021, 12:00 Uhr, kam es am Vereinsheim der TSG Idar-Oberstein im Stadtteil Enzweiler durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti.

Teile der Schmierereien hatten einen volksverhetzenden Inhalt.

Hinweisgeber oder Zeugen der Straftat werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de zu wenden.

