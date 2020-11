Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis vom 16.11.2020

WiesbadenWiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Geldbeutel und Smartphone geraubt - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Charlotte-Posenenske-Straße, Sonntag, 15.11.2020, 03:00 Uhr

(ka)Ein 58-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen im Wiesbadener Künstlerviertel von unbekannten Tätern niedergeschlagen und beraubt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen möglicherweise zwei Täter den Geschädigten um 03:00 Uhr in der Charlotte-Posenenske-Straße zunächst geschlagen und ihm daraufhin sein Smartphone und seinen Geldbeutel mit Wertgegenständen gestohlen haben. Zeugenaussagen zufolge könnte es sich bei den Tätern um zwei Männer gehandelt haben. Einer der beiden Angreifer sei schlank und ca. 1,80 Meter groß gewesen. Er habe eine dunkle Jacke mit Fellkragen oder einer Fellkapuze getragen. Der zweite Täter sei ebenfalls schlank und etwa 1,75 Meter groß gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Brennende Mülltonnen, Mainz-Kastel, Philippsring, Rheinufer, Sonntag, 15.11.2020, 20:35 Uhr bis 20:50 Uhr

(ka)In Mainz-Kastel haben am Sonntagabend Mülltonnen gebrannt. Zeugen meldeten zunächst um 20:35 Uhr einen brennenden Müllcontainer im Philippsring, der vollständig ausbrannte und einen danebenstehenden Roller in Mitleidenschaft zog. Nur kurze Zeit später meldeten weitere Zeugen eine in Vollbrand stehende Mülltonne am Rheinufer. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. In beiden Fällen liegen keine Täterhinweise vor. Die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei in Wiesbaden hoffen daher auf Zeugen, die unter der Telefonnummer (0611) 345-0 Hinweise zum Tatgeschehen und möglichen Personen machen können.

3. Hochwertige Werkzeuge und Geräte aus Baucontainer entwendet, Wiesbaden, Erbenheim, Zum Friedhof, Samstag, 14.11.2020, gegen 21:30 Uhr

(däu)Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr kam es in der Straße "Zum Friedhof" in Erbenheim zu einem Einbruch bei einem Logistikunternehmen, bei dem die Täter Beute in Höhe von etwa 10.000 Euro machten. Nachdem die Unbekannten das Grundstückstor aufgebrochen hatten, drangen sie auf dem Gelände in die dort abgestellten Container ein und entwendeten diverse hochwertige Werkzeuge und Geräte. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Münzautomaten in Waschküche aufgebrochen, Wiesbaden, Freseniusstraße, Freitag, 13.11.2020, 15:45 Uhr bis Sonntag, 15.11.2020, 11:00 Uhr

(däu)Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag brachen unbekannte Täter in der Freseniusstraße in einer Waschküche eines Mehrfamilienhauses zwei Münzautomaten auf und entwendeten daraus das vorhandene Münzgeld. Die Täter hebelten zunächst die Waschküchentür auf, gelangten so in den Waschraum und machten sich anschließend an dem jeweils fest angebrachten Münzautomaten einer Waschmaschine und eines Trockners zu schaffen. Auch wenn ihre Beute lediglich knapp 200 Euro betrug, verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

5. Zwei Mountainbikes gestohlen, Wiesbaden, Erbenheim, Wandersmannstraße, Freitag, 13.11.2020, 20:00 Uhr bis Samstag, 14.11.2020, 09:00 Uhr

(däu)In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter in der Wandersmannstraße in Erbenheim zwei Herrenfahrräder aus einer unverschlossenen Gartenlaube. Die beiden Mountainbikes der Marken "Cube" und "Lapierre" haben einen Gesamtwert von 3.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

6. Mehrere Motorrollerdiebstähle im Stadtgebiet, Wiesbaden, Dienstag, 10.11.2020 bis Sonntag, 15.11.2020

(däu)In der Zeit von Dienstagabend bis Sonntagabend kam es im gesamten Stadtgebiet von Wiesbaden zu mindestens zehn Motorrollerdiebstählen. In den überwiegenden Fällen waren die Kleinkrafträder nur mittels eines Lenkradschlosses gesichert. Die Polizei empfiehlt, Kleinkrafträder sowie Motorräder grundsätzlich mittels zertifizierten Scheibenschlössern oder stabilen Bügelschlössern zu sichern. Weitere Informationen, wie Sie ihr Zweirad vor Diebstahl schützen können, erfahren Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de Hinweisgeber oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch bei der Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

7. Opel Corsa mutwillig beschädigt, Wiesbaden, Heinrich-von-Brentano-Straße, Donnerstag, 12.11.2020, 16:30 Uhr bis Freitag, 13.11.2020, 08:50 Uhr

(däu)Ein grauer Opel Corsa wurde im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen in der Heinrich-von-Brentano-Straße durch unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Nicht nur dass die Täter den Lack an mehreren Stellen des Wagens zerkratzten, hinterließen sie auch einen Brandfleck auf dem Tankdeckel. Wie die Täter den Brandfleck verursachten, konnte bislang nicht geklärt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

8. 21-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Wiesbaden, Kastel, Bundesstraße 40, Hochkreisel, Freitag, 13.11.2020, gegen 12:00 Uhr

(däu)Am Freitagmittag wurde eine 21-jährige Fußgängerin am Kasteler Hochkreisel bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Ein 81-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die Theodor-Heuss-Brücke aus Mainz kommend und musste verkehrsbedingt am Fußgängerüberweg in Höhe der Bushaltestelle am Hochkreisel anhalten. Als er wieder anfuhr, übersah er nach eigenen Angaben die 21-jährige Fußgängerin, die soeben die Straße über den Fußgängerüberweg querte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin stürzte und wurde hierbei leicht verletzt.

9. Verkehrsunfallflucht nach Parkrempler, Wiesbaden, Niederwaldstraße, Mittwoch, 11.11.2020, 14:00 Uhr bis Sonntag, 15.11.2020, 16:00 Uhr

(däu)Im Zeitraum von Mittwoch bis Sonntag wurde ein schwarzer VW Golf in der Niederwaldstraße bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht beschädigt. Der gesuchte Fahrer touchierte den Golf mit seinem unbekannten Fahrzeug mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken. Hierbei wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

10. Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet, Wiesbaden, Rheingaustraße, Bundesstraße 455 Sonntag, 15.11.2020, 13:05 Uhr bis 16:30 Uhr

(ka)Der Regionale Verkehrsdienst (RVD) der Polizeidirektion Wiesbaden hat am Sonntagnachmittag Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet durchgeführt und dabei eine Vielzahl an Verstößen festgestellt. An der von den Einsatzkräften in der Rheingaustraße eingerichteten Kontrollstelle kam es insgesamt zu 151 Geschwindigkeitsverstößen. Gegen zehn Fahrzeugführer sind Bußgeldverfahren eingeleitet worden. In einem weiteren Fall muss die betreffende Person mit einem Fahrverbot rechnen, da sie bei erlaubten 30 km/h mit gemessenen 68 km/h unterwegs war. Im Bereich der zweiten Messstelle auf der Bundesstraße 455 in Höhe des Siegfriedrings in Fahrtrichtung Mainz-Kastel waren 48 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Daraus resultierten fünf Bußgeldanzeigen und ein Fahrverbot, da der Fahrzeugführer bei den dortigen erlaubten 100 km/h mit gemessenen 147 km/h deutlich zu schnell war. Insbesondere die Kontrollstelle in der Rheingaustraße wurde von den hiesigen Anwohnern sehr positiv aufgenommen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum - Weiterfahrt eines 21-Jährigen untersagt, Waldems, Esch, Frankfurter Straße, Sonntag, 15.11.2020, 04:15 Uhr,

(ka)Die Weiterfahrt eines 21-Jährigen wurde in den frühen Sonntagmorgenstunden in Waldems beendet, da dieser im Verdacht stand, Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Streifenbeamte der Polizeistation Idstein unterzogen den jungen Mercedes-Fahrer in der im Ortsteil Esch gelegenen Frankfurter Straße einer Verkehrskontrolle. Dabei überprüften sie die Fahrtüchtigkeit des 21-Jährigen und führten aufgrund von Auffälligkeiten im Verhalten des Mannes freiwillige Alkohol- und Drogentests durch. Beide schlugen positiv an. Daraufhin wurde der 21-Jährige zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Polizeistation Idstein mitgenommen. Der Führerschein des jungen Mannes wurde eingezogen und entsprechende Ermittlungen wurden aufgrund der Verstöße gegen ihn eingeleitet.

2. Trickdieb erbeutet Bargeld - Wer kann Angaben machen?, Rüdesheim am Rhein, Europastraße, Samstag, 14.11.2020, 18:20 Uhr

(ka)Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend Bargeld in einem Lebensmittelmarkt in Rüdesheim am Rhein erbeutet. Aktuellen Ermittlungen zufolge soll der Trickdieb eine Kassiererin des Marktes in der Europastraße gebeten haben, Geldscheine zu wechseln. Nachdem die Geschädigte dem Wunsch nachkam, soll sie im weiteren Verlauf erneut um den Wechsel der Scheine in anderen Stückelungen gebeten worden sein. Dieses Verwirrspiel nutzte der Täter mutmaßlich dazu, insgesamt 400 Euro aus der Kasse zu entnehmen und in unbekannte Richtung zu flüchten. Da keine Täterbeschreibung vorliegt, bittet die Polizei in Rüdesheim Zeugen und Hinweisgeber, sich mit Beobachtungen zum Täter unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

3. Motorradhelme gestohlen, Eltville, Bahnhofstraße, Sonntag, 15.11.2020, gegen 16:40 Uhr

(ka)Die Motorradhelme eines 15-Jährigen sind am Sonntagnachmittag von unbekannten Tätern in Eltville gestohlen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich zwei Personen vom Mälzereyweg kommend in den Wendehammer in der Bahnhofstraße. Dort entwendeten die beiden Diebe insgesamt zwei Motorradhelme vom Roller des Geschädigten, der am Bahnhof abgestellt war. Anschließend flüchteten die beiden Täter zur Bushaltestelle und fuhren mit der Buslinie 171 in Richtung Wiesbaden. Aufgrund einer Videoaufzeichnung gehen die Ermittler der Polizeistation Eltville von zwei männlichen Tätern aus. Einer der beiden Männer trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, eine schwarze Kappe und führte einen Rucksack mit sich. Der zweite Täter war mit einem grauen Pullover, einer dunkelblauen Weste, weißen Schuhen und einer weißen Kappe bekleidet. Er führte eine gelbe Tasche mit sich. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

4. Auto während des Einkaufs beschädigt - Unfallverursacher flüchtet, Walluf, Niederwalluf, Untere Martinsthaler Straße, Freitag, 13.11.2020, 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(ka)Während eine 42-Jährige am Freitagmittag in einem Lebensmittelmarkt in Niederwalluf einkaufte, wurde ihr Fahrzeug auf dem dortigen Parkplatz von einer unbekannten Person beschädigt. Die Geschädigte stellte nach ihrer Rückkehr um 13:00 Uhr fest, dass ihr in der "Untere Martinsthaler Straße" abgestellter schwarzer Audi frische Beschädigungen in Form einer Delle in der Heckstoßstange aufwies. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte das Fahrzeug der Frau beim Ein- oder Ausparken beschädigt worden sein. Der unbekannte Autofahrer flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

