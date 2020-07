Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann mit Brotmesser attackiert

Düsseldorf, Duisburg (ots)

Ein Mann (24) wurde am Sonntagmorgen (5. Juli) um 4.50 Uhr in der Bahn S1 auf der Fahrt von Düsseldorf nach Duisburg aus einer unbekannten Personengruppe heraus mit Schlägen, Tritten und einem Messer angegriffen. Die Bundespolizei leitete die Ermittlungen gegen die Tätergruppe ein.

In der S1 kam es auf Höhe des Düsseldorfer Flughafens zu einer Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann aus Mali und einer siebenköpfigen Personengruppe. Zunächst soll es sich nur um eine verbale Auseinandersetzung gehandelt haben, die jedoch eskalierte. Auf den 24-Jährigen wurde eingeschlagen und eingetreten. Mehrere Zeugen mischten sich ein und versuchten die Situation zu entzerren. Ein Täter habe im weiteren Verlauf ein Brotmesser gezogen und dieses mit mehreren Hieben gegen den 24-Jährigen eingesetzt. Der Geschädigte zog sich dabei eine Schnittverletzung am Kopf zu. Anschließend flüchteten die Männer. Die anwesenden Zeugen leisteten eine Erstversorgung der Schnittwunde des Geschädigten und setzten einen Notruf ab.

Die alarmierte Bundespolizei traf im Duisburger Hauptbahnhof am Zug auf den Geschädigten und die Zeugen. Mittels eines Rettungswagens wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gefahren. Eine Zeugenbefragung erfolgte noch vor Ort. Die Tätergruppe, vermutlich afrikanischer Herkunft, musste bereits an einem vorherigen Halt ausgestiegen sein. Eine Auswertung einer Videoaufzeichnung wurde veranlasst. Gegen die unbekannten Täter wird nun wegen der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Telefon: +49 (0) 211 179276-150

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell