Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210531 - 0646 Frankfurt-Westend-Süd: Zwei Männer ausgeraubt

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.05. - 30.05.) überfielen Unbekannte zwei Männer aus Bayern und raubten ihre Smartphones.

Gegen 01:00 Uhr lernten die beiden aus dem Nürnberg kommenden Männer einen Mann am Opernplatz kennen, mit dem sie kurz darauf in die angrenzende Grünanlage (Taunusanlage) gegangen seien. Hier wären die beiden Besucher dann von einer mehrköpfigen Gruppe angesprochen und sofort mit Pfefferspray besprüht worden. Daraufhin seien die beiden in unterschiedliche Richtungen geflüchtet, wären jedoch jeweils durch einen Teil der 10 bis 15-köpfigen Gruppierung verfolgt und eingeholt worden. In der Folge wurden beiden ihre Smartphones sowie etwas Bargeld abgenommen. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell