Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210531 - 0644 Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 30. Mai 2021, gegen 15.40 Uhr, befuhren zwei Motorradfahrer die Verbindung zwischen der BAB 5 und der BAB 648, aus Fahrtrichtung Kassel kommend, in Fahrtrichtung Frankfurt am Main.

Als der 21-jährige Führer eines Motorrades der Marke KTM leicht abbremste, bemerkte dies der 22-jährige Fahrer einer Suzuki zu spät und fuhr auf. Der 22-Jährige stürzte zu Boden und schleuderte ca. 40 Meter weit. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

