POL-F: 210530 - 0641 Frankfurt-Bornheim/Nordend/Seckbach: Mit Handy und ohne Gurt - Frankfurter Polizei ahndet konsequent Verstöße

Frankfurt (ots)

(em) Am Samstag (29.05.2021) hat das 6. Polizeirevier stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei stellte es zahlreiche Autofahrer mit Handy sowie ohne Gurt am Steuer fest. Dies kommt nicht nur teuer zu stehen, sondern ist gefährlich.

In den Mittagsstunden führte das 6. Polizeirevier mit der Unterstützung weiterer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter im Bereich der Dortelweiler Straße/Parkplatz Friedhof die erste stationäre Verkehrskontrolle durch. Innerhalb von 2 Stunden wurden trotz des eher mäßigen Verkehrsaufkommens insgesamt 8 Personen mit einem Handy am Steuer sowie 5 Personen, welche nicht angeschnallt waren, erwischt. Für einen der Autofahrer dürfte dies besonders ärgerlich sein: Da er bereits über zahlreiche Punkte in Flensburg verfügt, wird er demnächst für eine Weile zu Fuß gehen dürfen.

In den Nachmittagsstunden führten die Polizistinnen und Polizisten die Kontrollen in der Friedberger Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt fort. Auch hier war die Bilanz alles andere als erfreulich: 9 Handy- sowie 2 Gurtverstöße wurden festgestellt und geahndet.

Wer mit dem Handy am Steuer unterwegs ist und/oder den Sicherheitsgurt nicht anlegt, muss nicht nur teuer dafür bezahlen, sondern kann dadurch die eigene sowie die Sicherheit unbeteiligter Dritter gefährden. Daher wird die Frankfurter Polizei auch weiterhin Kontrollen zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr durchführen und Verstöße konsequent ahnden.

