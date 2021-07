Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemitteilung des PK Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) Einbruchsversuch in eine Arztpraxis

Bislang unbekannte Täter versuchten vergeblich, in eine Arztpraxis in Alfeld in der Hildesheimer Straße zu gelangen. Am Morgen des 29.06.2021 wird festgestellt, dass der oder die Täter vergeblich versucht haben, ein Fenster aufzuhebeln. In die Praxisräume können die Einbrecher aber nicht vordringen. Der entstandene Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Einbruch in ein Gartenhaus

In Alfeld im Ortsteil Langenholzen brechen unbekannte Täter in der Nacht vom 30.06. auf den 01.07.21 ein Gartenhaus im Schwalbenweg auf. Aus dem Gartenhaus werden diverse Angelutensilien in einem Wert von ca. 2000 Euro entwendet. Hinweise zu beiden Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 01.07.21, gegen 20:45 Uhr, wird in Alfeld im Ortsteil Warzen in der Straße Am Knick ein 30-jähriger Alfelder angehalten und kontrolliert. Dabei stellt sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ferner stellt sich heraus, dass gegen ihn auch noch 2 Haftbefehle bestehen, die ebenfalls vollstreckt werden.

