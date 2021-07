Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Gartenlauben und Vereinsheim aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden 2 Lauben und das Vereinsheim der Gartenkolonie An der Innerste, an der Ruther Straße, aufgebrochen. In der ersten Laube brachen die Täter die Zugangstür auf und durchsuchten die diese. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht geklärt werden. In das Vereinsheim und die zweite Laube versuchten die Täter ohne Erfolg die Eingangstüren aufzubrechen. Leider gaben die Täter nicht auf, sondern drangen über die Fenster ins das Gebäude und durchsuchten diese. Es wurden in der Hauptsache Stromkabel und Metall entwendet. Der Gesamtschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.:05066/9850.

