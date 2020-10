Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Radfahrer stoßen zusammen - ein Schwerverletzter - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

05. Oktober 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.10.2020 - Geesthacht Am 04.10.2020, um 09:45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Radfahrer aus dem Bereich Escheburg mit seinem Hollandrad die Straße Am Schleusenkanal in Richtung Hamburg. Er benutze dabei den kombinierten Rad- und Gehweg. Als der Hollandradfahrer über einen abgesenkten Bordstein auf die Straße fuhr, um die Straßenseite zu wechseln, übersah er den von hinten kommenden Rennradfahrer. Ein Abbremsen war dem Unfallverursacher nach eigenen Angaben nicht mehr möglich. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Rennradfahrer sich überschlug und schwere Verletzungen im Bereich der Rippen und eines Lendenwirbels zuzog. Der 58-jährige aus Seevetal wurde in ein Hamburger Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden an den beiden Fahrrädern und der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Kann jemand Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Geesthacht unter 04152/8003-0.

