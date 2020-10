Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Ratzeburg (ots)

05. Oktober 2020 | Kreis Stormarn - 03.10.2020 - Bad Oldesloe Am 03.10.2020, gegen 13:10 Uhr kam in Rethwisch in der Straße An der Barnitz ein Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei schwer. Eingesetzt waren die Freiwillige Feuerwehr Klein Boden, ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 24-jähriger Hamburger mit seinem Motorrad die L88 von Schulenburg kommend in Richtung Treuholz. Im Bereich einer Rechtskurve unterschätze der Fahrer des Suzuki-Motorrades die Situation und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er durchfuhr einen angrenzenden Knickstrauch, kam im dahinterliegenden Straßengraben zu Fall und verletzte er sich schwer. Der Verunfallte wurde in die Uni-Klinik nach Lübeck verbracht. Lebensgefahr bestand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht.

Das Polizeirevier Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen.

