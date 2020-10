Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrradfahrer stürzt im Wald - schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

05. Oktober 2020 | Kreis Stormarn - 03.10.2020 - Trittau

Am 03.10.2020, gegen 13:30 Uhr befuhr eine größeren Personengruppe den Staatsforst Trittau mit dem Fahrrad. Aus Unachtsamkeit kam ein 59-jähriger Ahrensburger mit seinem Herrenrad auf einen unbefestigten Grünstreifen, geriet dort ins Schlingern und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen im Bereich des Kopfes, den Händen sowie am Rücken zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in Krankenhaus nach Hamburg Wandsbek. Lebensgefahr bestand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Lutz Theurer

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell