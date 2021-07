Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - erfolgreiche Bekämpfung der Drogenkriminalität

Hildesheim (ots)

Sarstedt (al) Die Sarstedt Polizei konnte in der vergangenen Nacht zwei Erfolge bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität verzeichnen. Bei einer Verkehrskontrolle einer hochwertigen Oberklasselimousine auf der B6 nähe Sarstedt zeigt der Fahrer, ein 19-jähriger aus Seesen, gegenüber den Beamten ein auffälliges neurologischen Verhalten. Ein durchgeführter Urinvortest hat ein positives Ergebnis für den Konsum von Kokain angezeigt. Eine Analyse der anschließend durchgeführten Blutprobenentnahme muss diesen Verdacht nun bestätigen. In dem Fall erwartet den Betroffene mindestens ein Bußgeld von 500 EUR und 1 Monat Fahrverbot. Aufgrund der noch laufenden Probezeit der Fahrerlaubnis drohen ggf. auch noch weiterführende Sanktionen. Des Weiteren hat im Rahmen der Kontrolle eines 18-jährigen Radfahrers aus Sarstedt im Stadtzentrum dieser zunächst versucht, vor den sich annähernden Beamten, sich eines kleinen Alufolienpäckchens zu entledigen. Er hat dieses in einen nahgelegenen Blumenkübel gelegt. Dies konnten die kontrollierenden Beamten aber beobachten und darin Marihuana feststellen. Die ebenfalls mit einem freiwilligen Urintest nachgewiesene Beeinflussung durch Cannabis hat für den Radfahrer keine strafrechtlichen Konsequenzen. Allerdings muss er sich nun wegen eines Verstoßes gegen das BtmG aufgrund seines Drogenbesitzes verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell