Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Fans des SVS bejubeln Nichtabstieg

Sandhausen/RNK: (ots)

Nach einem verlorenen Auswärtsspiel beim 2. Liga-Meister und Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum konnten sich dennoch die Fans des SV Sandhausen über den Verbleib ihrer Mannschaft freuen. So fanden sich am Sonntagabend zur Begrüßung des Mannschaftsbusses bis zu 200 Personen am Hardtwaldstadion ein, um die Spieler und Offiziellen zu feiern. Aber erst um Mitternacht kehrte Ruhe ein, nachdem die Polizei die Ansammlung auflösen konnte. *mm

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell