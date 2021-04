Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 108 vom 18.04.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Geilenkirchen, versuchter Einbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 16.04.2021, 19.00 Uhr und Samstag, 20.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Schule auf der Straße "Markt" ein. Aus dem Gebäude entnahmen die Täter mehrere Feuerlöscher und entleerten diese hinter der Schule. Zudem konnte ein Mischpult vor der Schule aufgefunden werden, welches augenscheinlich zum Abtransport bereitgestellt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Geilenkirchen, versuchter Einbruchdiebstahl

Am Freitag, 16.04.2021, 23.00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in eine Wohnung auf der Lütticher Straße zu gelangen. Der Wohnungsinhaber wurde durch Bohrgeräusche am Schloss seiner Wohnungstür auf die Tat aufmerksam und klopfte seinerseits von innen gegen die Tür. Daraufhin flüchtete die Person. Täterhinweise sind zurzeit nicht vorhanden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell