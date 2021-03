Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrskontrollen - keine Führerscheine und auffälliges Fahrzeug

Mainz (ots)

Im Rahmen mehrerer Verkehrskontrollen sind am Wochenende einige Verstöße bekannt geworden. Ein 20-Jähriger wies sich am Samstagnachmittag bei einer Kontrolle in der Bonifaziusstraße mit einem nicht gültigen, ausländischen Führerschein aus, obwohl er seit 2013 in Deutschland wohnhaft ist. Darüber hinaus war sein Fahrzeug im Ausland zugelassen. Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. Am Samstagabend wurde in der Weißliliengasse ein Kleintransporter mit ausländischem Kennzeichen kontrolliert. Auch hier hatte der Fahrer (24) trotz regelmäßigen und dauerhaften Wohnsitz in Deutschland keinen gültigen, deutschen Führerschein und keine deutsche Zulassung am Fahrzeug. Offensichtlich ist das Fahrzeug geplant im Ausland zugelassen und wird in Deutschland als Firmenfahrzeug genutzt. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen, wegen des fehlenden Führerscheins untersagt. In der Nacht auf Sonntag wurde der Verkehr auf der Theodor-Heuss-Brücke und Rheinachse kontrolliert. Hier fiel insbesondere eine hochmotorisierte Limousine deutschen Fabrikats, durch eine aggressive Fahrweise auf. Das Fahrzeug war bereits in der Vergangenheit in einem anderen Bundesland in Zusammenhang mit einem illegalen Autorennen aufgefallen. Der 23-jährige Fahrer durfte die Fahrt nach der Kontrolle fortsetzen.

