POL-BOR: Rhede - Von der Fahrbahn abgekommen

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Rhede bei einem Unfall erlitten. Die 67-Jährige hatte gegen 10.55 Uhr die Bocholter Straße in Richtung Rhede befahren. Aus ungeklärter Ursache kam die Bocholterin von der Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Fahrzeug in den Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

