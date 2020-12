Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt; Besigheim: Einbuch in Firmengebäude

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz-Roßwag: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 29 Jahre alter Radfahrer nach einem Unfall am Montag gegen 09.50 Uhr in der Hagenrainstraße in Roßwag durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Rennradfahrer war in Richtung Ortsmitte unterwegs. Ein 62-jähriger Skoda-Lenker, der die Hagenrainstraße in die entgegengesetzte Richtung befuhr, wollte kurz nach der Enzbrücke nach links in Richtung Aussiedlerhöfe abbiegen. Mutmaßlich übersah er den Radfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 8.500 Euro beziffert.

Besigheim-Ottmarsheim: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Sonntag 15.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in der Max-Eyth-Straße in Ottmarsheim zu. Der Unbekannte brach eine Seitentür eines Firmengebäudes auf und gelangte so zunächst in den Bürobereich. Er durchsuchte das Mobiliar und versuchte dann auch die Tür, die zur Werkstatt führt, aufzuhebeln. Dies gelang ihm jedoch nicht, so dass er das Objekt, vermutlich ohne Beute gemacht zu haben, wieder verließ. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Besigheim. Tel. 07143 40508-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

