POL-LB: Ludwigsburg: Kompost in Brand geraten; Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht; Ditzingen: Betrugsfall "Falscher Microsoft-Mitarbeiter"

Ludwigsburg: Kompost in Brand geraten

Am Montag geriet über Nacht ein Komposthaufen in der Straße "Im Vogelsang" in Ludwigsburg in Brand. Vermutlich wurde das Feuer durch noch leicht glimmende Asche aus einem Holzofen verursacht, die auf den Kompost geworfen worden war. Der Brand wurde gegen 04:50 Uhr entdeckt und durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand nur ein geringer Schaden.

Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Sonntag 19:10 Uhr und Montag 05:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Villeneuvestraße in Kornwestheim abgestellten Ford. Vermutlich geschah der Unfall im Vorbeifahren. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel.07154 1313 0 entgegen.

Ditzingen: Betrugsfall "Falscher Microsoft-Mitarbeiter"

Ein falscher Microsoft-Mitarbeiter betrog am Mittwoch zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr eine 48-Jährige aus Ditzingen und gelangte so an einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Der Englisch sprechende Mann behauptete zunächst am Telefon, dass der Computer der Frau gehackt worden wäre. Er täuschte vor den Computer der 48-Jährigen reparieren zu wollen und leitete die Frau dazu an bestimmte Schritte an ihrem Rechner auszuführen, die ihm einen Fernzugriff auf das Gerät und persönliche Daten ermöglichte. In der Folge wurden Gelder zwischen Konten transferiert und die 48-Jährige musste zur Begleichung der "Reparaturrechnung" Guthabenkarten von zwei Online-Diensten erwerben. Die Codes gab sie anschließend an den Täter weiter. Vor diesem Hintergrund wird von Seiten der Polizei nochmals eindringlich gewarnt, keine persönlichen Daten und Kontodaten an Unbekannte am Telefon weiterzugeben.

