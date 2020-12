Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbruch in Discounter

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Samstag 20:30 Uhr und Sonntag 16:00 Uhr Zugang zu den Räumen eines Discounters in der Wilhelmstraße in Leonberg-Eltingen und durchsuchte die Räume. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht abschließend festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07152 605 0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

